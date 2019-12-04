تطبيق بروتوكول خاص بتحريض ومساعدة الولادة في مجمع الشفاء الطبي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت رئيس قسم المرحلتين الأولى والثانية للولادة في مستشفى الولادة، بمجمع الشفاء الطبي، د. فادية ملحيس، أن تطبيق العمل ببروتوكول استخدام حبوب سايتوتك (cytotic) لحالات التحريض والمساعدة في حالات الولادة، أصبح بإمكان وزارة الصحة توفيره، وفي حال عدم توفره، يكون بمقدور المريضة شراؤه بتكلفة 2 شيكل فقط، وذلك نظراً للتكلفة العالية لسعر التحاميل التي كانت تستخدم سابقاً بسعر (120) شيكلاً.



وأوضحت ملحيس، أن استخدام مستشفى الولادة شهرياً، كان بمعدل 325 تحميلة لتحريض الولادة مقابل 800 حبة من علاج سايتوتك (cytotic) أي 2 شيكل مقابل 120 شيكلاً، حيث كانت التكلفة تصل إلى 39 ألف شيكل شهرياً، وبعد إدارة الملف والالتزام بتطبيق البروتوكول، أصبح الاحتياج فقط 25 تحميلة علاجية مقابل 1700 حبة من (سايتوتك).



ونوهت ملحيس، إلى أن هذه التحميلة، تعمل على ترقيق عنق الرحم للدخول في حالة الولادة، حتى لا يموت المولود بسبب الخطر المحدق بالأم وجنينها، وتعطى هذه التحميلة للحالات التي فات موعد ولادتها أكثر من أسبوع من الموعد المحدد لولادتها، والتي يجب إنهاء الحمل لها بسبب معاناة نقص الماء على الجنين أو وجود السكري أو الضغط أو كلاهما لدى الأم الحامل، مشيرة إلى أن ذوي المرضى، يجدون صعوبة في إيجاد هذه التحميلة، وأحياناً تكون المريضة بحاجة إلى تحميلتين بتكلفة باهظة.



يذكر، أن وزارة الصحة، طبقت بروتوكولاً خاصاً باستخدام حبوب (سايتوتك) لتفادي استخدام التحاميل الخاصة بالتحريض للولادة لتكلفتها العالية، على أن تستخدم في حالات السيدات اللواتي قمن بالولادة خمس مرات فما فوق.