شؤون فلسطينية

تطبيق بروتوكول خاص بتحريض ومساعدة الولادة في مجمع الشفاء الطبي

تطبيق بروتوكول خاص بتحريض ومساعدة الولادة في مجمع الشفاء الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيس قسم المرحلتين الأولى والثانية للولادة في مستشفى الولادة، بمجمع الشفاء الطبي، د. فادية ملحيس، أن تطبيق العمل ببروتوكول استخدام حبوب سايتوتك (cytotic) لحالات التحريض والمساعدة في حالات الولادة، أصبح بإمكان وزارة الصحة توفيره، وفي حال عدم توفره، يكون بمقدور المريضة شراؤه بتكلفة 2 شيكل فقط، وذلك نظراً للتكلفة العالية لسعر التحاميل التي كانت تستخدم سابقاً بسعر (120) شيكلاً.

وأوضحت ملحيس، أن استخدام مستشفى الولادة شهرياً، كان بمعدل 325 تحميلة لتحريض الولادة مقابل 800 حبة من علاج سايتوتك (cytotic) أي 2 شيكل مقابل 120 شيكلاً، حيث كانت التكلفة تصل إلى 39 ألف شيكل شهرياً، وبعد إدارة الملف والالتزام بتطبيق البروتوكول، أصبح الاحتياج فقط 25 تحميلة علاجية مقابل 1700 حبة من (سايتوتك).

ونوهت ملحيس، إلى أن هذه التحميلة، تعمل على ترقيق عنق الرحم للدخول في حالة الولادة، حتى لا يموت المولود بسبب الخطر المحدق بالأم وجنينها، وتعطى هذه التحميلة للحالات التي فات موعد ولادتها أكثر من أسبوع من الموعد المحدد لولادتها، والتي يجب إنهاء الحمل لها بسبب معاناة نقص الماء على الجنين أو وجود السكري أو الضغط أو كلاهما لدى الأم الحامل، مشيرة إلى أن ذوي المرضى، يجدون صعوبة في إيجاد هذه التحميلة، وأحياناً تكون المريضة بحاجة إلى تحميلتين بتكلفة باهظة.

يذكر، أن وزارة الصحة، طبقت بروتوكولاً خاصاً باستخدام حبوب (سايتوتك) لتفادي استخدام التحاميل الخاصة بالتحريض للولادة لتكلفتها العالية، على أن تستخدم في حالات السيدات اللواتي قمن بالولادة خمس مرات فما فوق.

أخبار ذات صلة

عشراوي تبحث مع مدير مركز كارتر آخر المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع مدير مركز كارتر آخر المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية

عيسى يُؤكد على أهمية الإعلام في فضح انتهاكات الاحتلال

عيسى يُؤكد على أهمية الإعلام في فضح انتهاكات الاحتلال

هيئة الأسرى: &#34;محكمة ثلثي المدة&#34; تُقرر الإفراج عن الفتى محمد المغالسة

هيئة الأسرى: "محكمة ثلثي المدة" تُقرر الإفراج عن الفتى محمد المغالسة

الأوقاف تعقد اجتماعها الأول لاستئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية

الأوقاف تعقد اجتماعها الأول لاستئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية

هيئة الأسرى: جلسة محكمة تُعقد للأسير المضرب مصعب الهندي مساء اليوم

هيئة الأسرى: جلسة محكمة تُعقد للأسير المضرب مصعب الهندي مساء اليوم

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

حماس: المستشفى الميداني دون أثمان سياسية أو تهديدات أمنية وبقاؤه قرار فصائلي

حماس: المستشفى الميداني دون أثمان سياسية أو تهديدات أمنية وبقاؤه قرار فصائلي

(مدى): 78 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال نوفمبر

(مدى): 78 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال نوفمبر

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع مدير مركز كارتر آخر المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع مدير مركز كارتر آخر المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية

عيسى يُؤكد على أهمية الإعلام في فضح انتهاكات الاحتلال

عيسى يُؤكد على أهمية الإعلام في فضح انتهاكات الاحتلال

هيئة الأسرى: &#34;محكمة ثلثي المدة&#34; تُقرر الإفراج عن الفتى محمد المغالسة

هيئة الأسرى: "محكمة ثلثي المدة" تُقرر الإفراج عن الفتى محمد المغالسة

الأوقاف تعقد اجتماعها الأول لاستئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية

الأوقاف تعقد اجتماعها الأول لاستئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية

هيئة الأسرى: جلسة محكمة تُعقد للأسير المضرب مصعب الهندي مساء اليوم

هيئة الأسرى: جلسة محكمة تُعقد للأسير المضرب مصعب الهندي مساء اليوم

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

(مدى): 78 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال نوفمبر

(مدى): 78 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال نوفمبر

الديمقراطية: اليمين الصهيوني والديني يمهدان لمنع نشاط (أونروا) بالقدس

الديمقراطية: اليمين الصهيوني والديني يمهدان لمنع نشاط (أونروا) بالقدس

منوعات

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً في ظروف غامضة

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً في ظروف غامضة

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

عربي

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

مصر وإثيوبيا تتفقان على اجتماع جديد بواشنطن بشأن سد النهضة

مصر وإثيوبيا تتفقان على اجتماع جديد بواشنطن بشأن سد النهضة