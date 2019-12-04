دولي

النواب الأمريكي ضد عودة روسيا إلى مجموعة (G7)

النواب الأمريكي ضد عودة روسيا إلى مجموعة (G7)
رام الله - دنيا الوطن
تبنى مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية الساحقة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار ضد مشاركة روسيا في مجموعة الدول "السبع الكبرى".

وصوت 339 عضواً لصالح القرار، و71 عضواً ضده، وليس لهذه الوثيقة قوة قانونية في الولايات المتحدة، وتعتبر فقط توصية للسلطات التنفيذية، وهي غير ملزمة بالامتثال لها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبرر معدو هذه الوثيقة موقفهم بأنه لا يمكن لروسيا العودة إلى مجموعة (G7)، "إلا إذا احترمت وحدة أراضي الدول المجاورة لها، والتزمت بمعايير المجتمعات الديمقراطية".

هذا ولم تتوصل مجموعة "السبع الكبرى" في وقت سابق إلى إجماع بشأن عودة روسيا إلى المجموعة في العام المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة عودة روسيا إلى المجموعة، مشيراً إلى إمكانية دعوة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القمة المقبلة التي ستستضيفها الولايات المتحدة، في العام المقبل.

يشار إلى أن مجموعة الدول "الثماني الكبرى" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبرى" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي بروسيا، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك على خلفية أحداث شبه جزيرة القرم ذلك العام.

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