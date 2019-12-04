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السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة أمريكية، حكما بالسجن 40 عاماً على مواطن أمريكي من أصول لبنانية، أدين بالتجسس لصالح (حزب الله) في مدينة نيويورك.

وأصدرت محكمة مانهاتن الفدرالية هذا الحكم، بحق علي كوراني، (35 عاماً) الذي أدين في أيار/ مايو الماضي بتهمة تقديم دعم مادي إلى (حزب الله) اللبناني من خلال جمع معلومات استخباراتية عن أهداف لهجمات محتملة في نيويورك، بما فيها مطار جون كينيدي الدولي، ومرافق فدرالية، ورياض أطفال، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر مساعد النائب العام الأمريكي، جون ديميرز، أن السلطات تملك أدلة على أن كوراني كان يبحث عن أشخاص من شأنهم تزويده بأسلحة لشن هجمات في الأراضي الأمريكية، علاوة على عمله على تحديد أشخاص، يمكن تجنيدهم أو استهدافهم.

وصرح المدعي الفدرالي في مانهاتن، جوفري إس بيرمان، أن كوراني الذي كان يواجه عقوبة السجن المؤبد بهذه التهم جُند ودُرب من قبل (الجهاد الإسلامي) التي تعد مرتبطة بـ (حزب الله)، وهو أول عنصر صدر حكم عليه من خلية أجنبية متهمة بـ"ارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة".

ووصل كوراني الولايات المتحدة بطريقة قانونية عام 2003، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2009، وقال المدعون: إن تجنيده جاء بعد تدمير منزل عائلته إبان حرب لبنان عام 2006، وهو زار وطنه الأم لبنان مجدداً عام 2011 لتلقي تدريب قتالي والتعلم على استخدام أسلحة مختلفة.

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