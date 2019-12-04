إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب تسعة عناصر من القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، بجروح إثر هجوم برمانة يدوية عند حاجز بشارع الرشيد في العاصمة العراقية بغداد.



وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي، أن تسعة عناصر أمن أصيبوا بجروح، إثر هجوم برمانة يدوية، عند حاجز البنك المركزي في العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن من بين المصابين حالات خطرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت أن "مجهولين ألقوا رمانة يدوية، استهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي، في شارع الرشيد وسط العاصمة".