(رويترز) تكشف تفاصيل جديدة حول المستشفى الأمريكي شمال القطاع

كشفت وكالة (رويترز) العالمية للأنباء، تفاصيل جديدة حول المستشفى الميداني الأمريكي الذي يجري تشييده شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه يشيد عبر جمعية خيرية أمريكية.



وأوضحت الوكالة، أن المتطوعين فيه يقضون عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل، بغرض السياحة، وأن المستشفى الذي ستديره جماعة (فريندشيبس) المسيحية الإنجيلية الأمريكية، حظي بدعم مشترك نادر من حركة حماس التي تدير القطاع، وإسرائيل التي تفرض حصاراً على طول حدودها معه، وفق تعبيرها.



واستدركت الوكالة: "لكن البعض في غزة، عبر عن دهشته بسبب عرض الذهاب في رحلة إلى الأراضي المقدسة، أعلنت عنه الجمعية، ومقرها ولاية لويزيانا، عبر موقعها الإلكتروني، الذي يُروج لتحسين الخدمات الصحية المتردية، جراء الصراع المندلع منذ سنوات".



وجاء في الموقع الإلكتروني، أن المستشفى الذي سيضم 50 سريراً في شمال غزة على الجانب الآخر من معبر بيت حانون/ إيرز الحدودي الإسرائيلي، سيقدم فرصة رائعة للعمل في مشروع بناء ومهم، وفي الوقت نفسه رؤية المواقع الواردة في الكتاب المقدس في إسرائيل والاستمتاع بها.



وأضاف، أنه يُنتظر من المتطوعين في المنشأة العمل والإقامة فيها من يوم الاثنين إلى يوم الخميس لكنهم سيكونون مطلقي الحرية للذهاب إلى إسرائيل والسياحة في أيام العطلات.



ونقلت الوكالة، عن القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، فيما يتعلق بعرض السياحة، الذي قدمته المنظمة غير الحكومية للمتطوعين: "نحن ضد استخدام معاناة شعبنا الفلسطيني للترويج للرواية الإسرائيلية أو لاستقطاب كادر بشري على حساب معاناة شعبنا".



ويقول الموقع الإلكتروني للمنظمة الأمريكية غير الحكومية: إن مستشفى (فريندشيبس) سيكون مزوداً بخدمات طبية عن بعد للاستشارة العالمية لدى متخصصين، وسيوفر في نهاية المطاف العلاج من السرطان واضطرابات ما بعد الصدمة، وغيرها من الخدمات.



وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "إما أن يكون هذا المستشفى رافعة إنسانية لشعبنا، وإلا سيُطلب مغادرته فوراً".



وحسب الوكالة، لم ترد منظمة (فريندشيبس) التي أدارت من قبل مستشفى ميدانياً على حدود إسرائيل مع سوريا على طلبات تعليق، ومن غير الواضح متى سيتم افتتاح المنشأة.



ووفق الوكالة، فقد امتنعت إسرائيل عن التعليق على المشروع، وتفرض حصاراً على قطاع غزة، متعللة بمخاوف أمنية، تتمثل في حماس التي خاضت معها ثلاثة حروب، فضلاً عن عشرات الاشتباكات الدامية خلال السنوات العشر الماضية.



واستدركت الوكالة: "لكن بناء المستشفى بتمويل أمريكي خاص، قوبل بانتقادات من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".



رام الله - دنيا الوطن