مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون، اليوم الأربعاء، بحراثة أراضي المواطنين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن مستوطنين شرعوا بحراثة حوالي 200 دونم إلى الشرق من منطقة عين الحلوة، لصالح مستوطنة (مسكيوت).



يذكر، أن المستوطنين، يعملون مؤخراً على حراثة أراضي المواطنين في مناطق الأغوار بشكل شبه يومي، بهدف زراعتها لصالحهم، وحرمان أصحابها من استغلالها.