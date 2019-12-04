الاحتلال يَضع مُكعبات إسمنتية على المدخل الشمالي لبلدة نحالين ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكعبات إسمنتية على المدخل الشمالي لبلدة نحالين غرب بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين، هاني فنون، بأن جنود الاحتلال وضعوا المكعبات على المدخل الشمالي للبلدة، وحولوه إلى نقطة تفتيش، بحسب وكالة (وفا).



يذكر، أن المدخل الشرقي للبلدة، مُغلق تماماً، في حين يتم إغلاق المدخل الجنوبي بين الفترة والأخرى، بواسطة بوابة حديدية.