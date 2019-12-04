عريقات يدعو إيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الحكومة الإيرلندية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وفرض المقاطعة الشاملة على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية فى كافة المجالات، والعمل مع باقي دول الاتحاد الأوروبي؛ لإلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية.



وثمن عريقات لدى استقباله، اليوم الأربعاء، وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفني، والوفد المرافق له، مواقف إيرلندا الثابتة حكومة وشعباً فى دعم تحقيق السلام على قاعدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.



بدوره، أكد كوفني، موقف بلاده الثابت من الاستناد إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، ورفضها القاطع لكل ما يتعارض مع ذلك، مشدداً على عدم شرعية الاستيطان أو أي من الإعلانات الأحادية التي قامت بها الإدارة الأميركية، وعلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.