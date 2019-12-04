مقتل مواطن بإطلاق نار من قبل مجهولين بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
قتل مواطن (37 عاما) من قلقيلية، بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين ببلدة سعير شرق الخليل.
وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأن الشرطة والنيابة العامة باشرتا بإجراءات التحقيق، للوصول الى خلفيات الحادث.
قتل مواطن (37 عاما) من قلقيلية، بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين ببلدة سعير شرق الخليل.
وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأن الشرطة والنيابة العامة باشرتا بإجراءات التحقيق، للوصول الى خلفيات الحادث.
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