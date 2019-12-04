بتكلفة 55 مليون دولار: غنيم يُطلق التشغيل التجريبي لمحطة معالجة المياه العادمة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الأربعاء، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة معالجة المياه العادمة في خانيونس جنوب قطاع غزة، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، عبر بنك التنمية الإسلامي، والحكومة اليابانية، بتكلفة 55 مليون دولار، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت إشراف سلطة المياه، وبالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل.



وأوضحت سلطة المياه في بيان، أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بدأ أوائل العام 2017، بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 27 ألف متر مكعب يومياً، حيث تتم الاستعدادات لافتتاح المحطة رسمياً خلال الربع الأول من العام المقبل.



وأشارت إلى أن إطلاق عملية الفحص والتشغيل الأولي، كانت قد بدأت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وانتهت مؤخراً.



وقال غنيم: إن هذا الحدث، يُشكل نقلة نوعية باتجاه توفير خدمات الصرف الصحي في خانيونس، التي يقطنها أكثر من مائتي ألف نسمة، وتعاني منذ عقود من عدم وجود مرافق ملائمة للصرف الصحي في المنطقة، وانتشار آلاف الحفر الامتصاصية، والتي تزيد من تدهور الوضع البيئي والصحي.



وأضاف، أن تشغيل المشاريع أمر حيوي ومهم، ولكن استدامة عملها يُعتبر هدفاً استراتيجياً.



واستعرض طاقم المشروع، أهم تطورات العمل بالمحطة في مراحله المختلفة، من حيث السعة، ونطاق التغطية، وبرامج إعادة الاستخدام، فضلاً عن أهم التحديات التي واجهت سير نشاطاته، ومن أهمها القيود الإسرائيلية، وعجز الكهرباء المستمر، وتأثير ذلك على كفاءة العمل.



بدورهم، أكد الحضور، أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية، من أجل المضي قدماً في استكمال العمل قريباً في المحطة، وتشغيلها بشكل دائم، وإتمام الاتفاقيات الرامية إلى تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل المشروع باستدامة وكفاءة.



يشار إلى أن المشروع، ينفذ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية عبر بنك التنمية الإسلامي، والحكومة اليابانية بتكلفة 55 مليون دولار، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت إشراف سلطة المياه، وبالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل.