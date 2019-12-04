شؤون فلسطينية

بتكلفة 55 مليون دولار: غنيم يُطلق التشغيل التجريبي لمحطة معالجة المياه العادمة

بتكلفة 55 مليون دولار: غنيم يُطلق التشغيل التجريبي لمحطة معالجة المياه العادمة
رام الله - دنيا الوطن
أطلق رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الأربعاء، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة معالجة المياه العادمة في خانيونس جنوب قطاع غزة، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، عبر بنك التنمية الإسلامي، والحكومة اليابانية، بتكلفة 55 مليون دولار، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت إشراف سلطة المياه، وبالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل.

وأوضحت سلطة المياه في بيان، أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بدأ أوائل العام 2017، بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 27 ألف متر مكعب يومياً، حيث تتم الاستعدادات لافتتاح المحطة رسمياً خلال الربع الأول من العام المقبل. 

وأشارت إلى أن إطلاق عملية الفحص والتشغيل الأولي، كانت قد بدأت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وانتهت مؤخراً.

وقال غنيم: إن هذا الحدث، يُشكل نقلة نوعية باتجاه توفير خدمات الصرف الصحي في خانيونس، التي يقطنها أكثر من مائتي ألف نسمة، وتعاني منذ عقود من عدم وجود مرافق ملائمة للصرف الصحي في المنطقة، وانتشار آلاف الحفر الامتصاصية، والتي تزيد من تدهور الوضع البيئي والصحي.

وأضاف، أن تشغيل المشاريع أمر حيوي ومهم، ولكن استدامة عملها يُعتبر هدفاً استراتيجياً.

واستعرض طاقم المشروع، أهم تطورات العمل بالمحطة في مراحله المختلفة، من حيث السعة، ونطاق التغطية، وبرامج إعادة الاستخدام، فضلاً عن أهم التحديات التي واجهت سير نشاطاته، ومن أهمها القيود الإسرائيلية، وعجز الكهرباء المستمر، وتأثير ذلك على كفاءة العمل.

بدورهم، أكد الحضور، أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية، من أجل المضي قدماً في استكمال العمل قريباً في المحطة، وتشغيلها بشكل دائم، وإتمام الاتفاقيات الرامية إلى تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل المشروع باستدامة وكفاءة.

يشار إلى أن المشروع، ينفذ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية عبر بنك التنمية الإسلامي، والحكومة اليابانية بتكلفة 55 مليون دولار، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت إشراف سلطة المياه، وبالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يَحرم الأسير نائل البرغوثي من الزيارة

الاحتلال يَحرم الأسير نائل البرغوثي من الزيارة

مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية

مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية

هذه حقيقة وجود انفلونزا (الطيور) و(H1O1) بقطاع غزة.. ولا تخدعكم &#34;إبرة الانفلونزا&#34;

هذه حقيقة وجود انفلونزا (الطيور) و(H1O1) بقطاع غزة.. ولا تخدعكم "إبرة الانفلونزا"

الاحتلال يَضع مُكعبات إسمنتية على المدخل الشمالي لبلدة نحالين ببيت لحم

الاحتلال يَضع مُكعبات إسمنتية على المدخل الشمالي لبلدة نحالين ببيت لحم

عريقات يدعو إيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين

عريقات يدعو إيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين

المطران حنا: القدس صامدة بأهلها وستبقى العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا

المطران حنا: القدس صامدة بأهلها وستبقى العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا

لجنة العاملين بجامعة الأقصى تتوصل لاتفاق مع إدارتها

لجنة العاملين بجامعة الأقصى تتوصل لاتفاق مع إدارتها

الخارجية تُطالب بإجراءات دولية رادعة لمخططات الاحتلال بضم الأغوار

الخارجية تُطالب بإجراءات دولية رادعة لمخططات الاحتلال بضم الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَحرم الأسير نائل البرغوثي من الزيارة

الاحتلال يَحرم الأسير نائل البرغوثي من الزيارة

مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية

مستوطنون يحرثون أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية

الاحتلال يَضع مُكعبات إسمنتية على المدخل الشمالي لبلدة نحالين ببيت لحم

الاحتلال يَضع مُكعبات إسمنتية على المدخل الشمالي لبلدة نحالين ببيت لحم

المطران حنا: القدس صامدة بأهلها وستبقى العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا

المطران حنا: القدس صامدة بأهلها وستبقى العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا

الخارجية تُطالب بإجراءات دولية رادعة لمخططات الاحتلال بضم الأغوار

الخارجية تُطالب بإجراءات دولية رادعة لمخططات الاحتلال بضم الأغوار

جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلية تابعة لحركة حماس برام الله

جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلية تابعة لحركة حماس برام الله

الاتصالات بغزة: استكمال صرف المنحة القطرية يومي الأربعاء والخميس بمكاتب البريد

الاتصالات بغزة: استكمال صرف المنحة القطرية يومي الأربعاء والخميس بمكاتب البريد

اتحاد المعلمين: تشكيل لجنة لدمج قانون حماية المعلم بقانون العقوبات الفلسطيني

اتحاد المعلمين: تشكيل لجنة لدمج قانون حماية المعلم بقانون العقوبات الفلسطيني

منوعات

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

عربي

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

مصر وإثيوبيا تتفقان على اجتماع جديد بواشنطن بشأن سد النهضة

مصر وإثيوبيا تتفقان على اجتماع جديد بواشنطن بشأن سد النهضة