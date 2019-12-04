جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلية تابعة لحركة حماس برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المواطنين، بزعم أنه يتم توجيههم من حركة حماس في قطاع غزة، لجمع معلومات استخبارية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.



وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الخلية، هم نشطاء، يتم توجيههم من قبل حركة حماس، لإنتاج مواد متفجرة، بهدف تنفيذ عمليات ضد المستوطنين.