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دولي

مقتل ستة أشخاص في هجوم مسلح على سيارة تابعة لمنظمة يابانية بأفغانستان

مقتل ستة أشخاص في هجوم مسلح على سيارة تابعة لمنظمة يابانية بأفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أفغان: "إن ستة أشخاص، بينهم رئيس منظمة غير حكومية يابانية، قتلوا، اليوم الأربعاء، بعد أن هاجم مسلحون مجهولون سيارتهم في جلال أباد عاصمة إقليم نانجرهار شرقي أفغانستان".

ونقلت وكالة (رويترز) عن سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في نانغارهار، القول: إن المسلحين فروا من مكان الحادث، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد.

وقال: "إن الدكتور تيتسو ناكامورا، رئيس منظمة السلام للخدمات الطبية اليابانية، شارك في أعمال إعادة الإعمار في مجال الري والزراعة في البلاد".

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