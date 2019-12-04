الاتصالات بغزة: استكمال صرف المنحة القطرية يومي الأربعاء والخميس بمكاتب البريد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أنه سيتم استكمال صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، يومي الأربعاء والخميس، في مكاتب البريد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، إلى أن مكاتب البريد، التي سيتم الصرف فيها هي: جباليا وعمر المختار والنصيرات ودير البلح وخانيونس ورفح، وذلك للمتبقين وأصحاب الوكالات.



وكانت الوزارة، قد بدأت بصرف المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة، بدءاً من الأربعاء الماضي في كافة فروع البريد بمحافظات قطاع غزة.