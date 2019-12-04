الجيش الإسرائيلي يُجري أربعة تدريبات تُحاكي وقوع حادثة أمنية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي، أجرى مؤخراً أربعة تمارين واسعة النطاق في المنطقة الشمالية، بهدف تحسين جهوزية القوات؛ لمواجهة تهديدات تحاكي وقوع حادثة أمنية على غرار حادث إطلاق قذيفة (كورنيت) على سيارة الإسعاف العسكرية.



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد استهدفت بقذيفة (كورنيت) سيارة عسكرية، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في احدى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.