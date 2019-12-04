اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة



وأفاد المصدر، بأن مسلحين اثنين، يستقلان دراجة نارية، أطلقا الرصاص على رئيس قسم البحث الجنائي في شرطة العريش بمديرية خورمكسر شرق عدن، الرائد سالم لهطل، أثناء مروره قرب مسجد السنة في منطقة العريش، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)​​​.



وقال المصدر: "إن الرائد لهطل قُتل على الفور، فيما لاذ الجانيان بالفرار".



ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، بعد اغتيال مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة، الرائد صلاح الحجيلي، على يد مسلحين، يوم الأحد، أمام منزله في حي العيادات بالمديرية نفسها.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحادثة الأخيرة، تأتي ضمن سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة في الجيش والأمن ودعاة وأئمة مساجد، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

رام الله - دنيا الوطناغتال مسلحان مسؤولاً أمنياً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة (سبوتنيك) الإخبارية عن مصدر في السلطة المحلية.