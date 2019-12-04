اتحاد المعلمين: تشكيل لجنة لدمج قانون حماية المعلم بقانون العقوبات الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، عن تشكيل لجنة من وزارة العدل والاتحاد، عقب اجتماع عقد بالأمس، ما بين وزارتي العدل والتربية والتعليم من أجل دمج قانون حماية المعلم، وأخذ ملاحظات اتحاد المعلمين، ضمن صياغة قانون العقوبات الفلسطيني بشكل عام.



وأوضح ارزيقات، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأربعاء، أن وزارته تعمل على تطوير منظومة قانون العقوبات الأردني المعمول به في فلسطين، كما تعمل على تشريع قانون عقوبات فلسطيني، مبيناً أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على تعديل التشريعات المعمول بها، كونه أسرع من تشريع قانون جديد.



وأضاف ارزيقات، أن الإضراب الذي نفذ أمس، بعد الحصة الثالثة أرسل رسالة للأهالي، بضرورة توعية أبنائهم باحترام المعلم، وإعادة الهيبة للهيئة التدريسية، وأخرى للحكومة بضرورة إعادة النظر بجدية في منظومة التشريعات المعمول بها، ورسالة ثالثة للإعلام بضرورة إطلاق حملة توعية شاملة بأن "المعلم خط أحمر".



وأشار أمين عام اتحاد المعلمين، إلى أنه تم التواصل مع رئيس الوزراء، محمد اشتية، أمس الأول، والذي أكد بدوره على أهمية وجود ما يحمي الإنسان، وليس المعلم فقط، ويكون رادعاً لكل من تسول له نفسه بالعنف، وذلك في أعقاب تزايد العنف بالمجتمع، وتزايد حالات الاعتداء على المعلمين.