شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: اجتماع يبحث سُبل التصدي للأطماع الاستيطانية ببرقة

وزير الحكم المحلي: اجتماع يبحث سُبل التصدي للأطماع الاستيطانية ببرقة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، مع مجلس قروي برقة، وبحضور شخصيات وطنية، سبل التصدي للأطماع الاستيطانية في منطقة المسعودية، ومنطقة ما كانت تسمى (حومش) البؤرة الاستيطانية المخلاة سابقاً، والهجمات التي تتعرض لها تلك المناطق بشكل متكرر من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، في محاولة للاستيلاء عليها، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في تلك المنطقة.

واتفق الحضور على أهمية عقد اجتماع موسع لكل الهيئات المحلية، المجاورة لتلك المناطق المستهدفة، لوضع خطة عمل من أجل حماية تلك المناطق، وتعزيز التواجد الفلسطيني فيها من خلال تنظيم مسيرات أسبوعية، وتشجيع المسارات السياحية الداخلية إليها وغيرها.

واستعرض ممثلو المجالس المحلية خلال الاجتماع، أبرز احتياجاتهم من المشاريع التطويرية، خاصة مشاريع البنية التحتية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بعمل تلك المجالس.

بدوره، أكد الصالح، أهمية قيام الهيئات المحلية، بأخذ زمام المبادرة في العمل على حماية الأراضي والممتلكات، وتفعيل لجان الحراسة الشعبية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، والعمل على توسيع المخططات الهيكلية دون الأخذ بالاعتبار التقسيمات السابقة، وتشجيع المواطنين على البناء، وإيصال الخدمات لهم في تلك المناطق.

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