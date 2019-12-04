الشيخ يُحذّر من الانفجار والانتقال للمواجهة من نوع آخر مع الاحتلال





وكان نفتالي بينت، وزير الحرب الاسرائيلي، قد قرر إنشاء حي استيطاني في سوق الحسبة بمدينة الخليل، وأمر بهدم كافة المباني داخل السوق، وإنشاء مبانٍ جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن تنفيذ قرار وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل، ينذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع آخر.وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "التغول الاستعماري يتطلب رداً رسمياً وشعبياً فلسطينياً، والذي يأتي أيضاً في ظل التوجه لضم الأغوار".