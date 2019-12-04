شؤون فلسطينية

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة بمحافظات الوطن الثلاثاء المقبل

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة بمحافظات الوطن الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء: "إن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف الثلاثاء المقبل، في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء".

وأضاف مجدلاني، في بيان، "أن هذه الدفعة تشمل 104,634  أسرة، بمبلغ إجمالي 124 مليون شيكل"، موضحاً أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ حوالي 70 ألف أسرة، والباقي في الضفة الغربية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

أما بخصوص توزيع المبالغ المالية، أشار إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيكل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيكل.

وأوضح، أنه تمت إضافة 2000 أسرة جديدة ستسفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة، و500 أسرة في الضفة الغربية.

وبين، أنه تم حجب الأسر التي تبين عدم استحقاقها للمساعدة، سواء بسبب عدم تحديث البيانات، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر للأسرة، أو وجود ملفات ضريبية.

وأكد، أنه على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة، بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة، وملتزمة بانتظام صرفها رغم كل المعيقات، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الحكومة الفلسطينية في هذه الدفعة بلغت 67% من إجمالي المبلغ.

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي، يساهم بنسبة 30% من إجمالي قيمة الدفعة.

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