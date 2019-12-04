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برلمانيون أردنيون يُطالبون بصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

برلمانيون أردنيون يُطالبون بصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن وقّع عدد من النواب في البرلمان الأردني، أمس الثلاثاء، على مذكرة، طالبوا فيها الحكومة، بعقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، بمعتقلها الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة. وتبنى المذكرة التي وقع عليها 24 نائباً، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان- 130 نائباً) خليل عطية (مستقل)، تحت عنوان "مبادلة الأسرى جميعهم وجثامين الأردنيين لدى إسرائيل الغاصبة بأسيرهم، وجثمان الشهيد رأفت الديات"، وفق وكالة (الأناضول) التركية.
وقال عطية: إن أهمية المذكرة، تكمن في أن تتم المعاملة بالمثل، كما جرى مع الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، ويتم إيقاف المعتقل الإسرائيلي إدارياً"، محذراً الحكومة من مغبة عدم استعمال هذه الورقة الرابحة، وتحقيق فرصة تاريخية، نتمكن من خلالها من الإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال". وأضاف عطية: إننا "لن نسمح بتسليم المعتقل الإسرائيلي لبلاده، وعلى الحكومة الأردنية، احترام رغبة النواب وذوي الأسرى والشارع الأردني"، منوهاً إلى عدم دقة الأرقام بخصوص الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، بدأت الاثنين، محاكمة إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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