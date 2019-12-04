مستوطنون يُخرجون الرعاة من المراعي في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

طرد مستوطنون، اليوم الأربعاء، رعاة أغنام فلسطينيين من المراعي في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن مستوطنين من التجمع الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في منطقة "الحمة"، يمتطون الخيول، طردوا الرعاة من المراعي في المنطقة.



يشار إلى أن المستوطنين، يطردون بشكل دوري الفلسطينيين من المراعي في الأغوار الشمالية.