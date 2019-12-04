دولي

تركيا تُرحّل خمسة من عناصر تنظيم الدولة لألمانيا

تركيا تُرحّل خمسة من عناصر تنظيم الدولة لألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الثلاثاء، أنها رحلت خمسة ألمان إلى بلادهم، كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة، وفق ما أفادت وكالة أنباء (الأناضول).

وجاء في بيان لوزارة الداخلية التركية، أنه جرى ترحيل خمسة مواطنين ألمان خارج البلاد، وذلك في إطار عمليات الترحيل المستمرة للمقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وتستخدم الداخلية التركية تعبير المقاتلين للدلالة على مقاتلي تنظيم الدولة.

وكانت تركيا، قد وجهت انتقادات للدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها، الذين التحقوا بتنظيم الدولة في سوريا والعراق، وحثّتها على تحمّل مسؤولياتها.

والشهر الماضي، قال مسؤولون: إن تركيا تحتجز نحو 1200 مقاتل أجنبي في تنظيم الدولة، كما قبضت على 287 شخصاً خلال عملياتها الأخيرة في شمال سوريا.

وتأتي إعادة المتشددين في أعقاب عملية عسكرية، شنتها أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر في شمال سوريا، ضد المقاتلين الأكراد الذين كانوا يحتجزون الآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم.

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