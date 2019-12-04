نتنياهو يستعد لجولة انتخابية ثالثة بالكنيست الإسرائيلي





يذكر، أن كلاً من بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس فشلا في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مما اضطر الرئيس الإسرائيلي لإعادة التكليف الخاص بتشكيلها للكنيست الإسرائيلي.





ويواجه نتنياهو تهماً بالفساد وسط مطالبات باستقالته بعد توجيه لائحة اتهام من المدعي العام الإسرائيلي في ثلاث قضايا، فيما يسعى نتنياهو للحصانة من الكنيست الإسرائيلي أو الانتخابات الثالثة.





بدورها، أكدت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في شباط/ فبراير المقبل، وهي الثالثة خلال أقل من عام.

رام الله - دنيا الوطنقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدأ الاستعدادات لجولة ثالثة من الانتخابات الاسرائيلية.وحسب الإذاعة، فقد فشلت المحادثات التي أجراها نتنياهو مع رئيس تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس؛ لتشكيل حكومة وحدة، فيما قال النائب عن التحالف رام بن باراك: إن "حزبه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو، حتى وإن فاز في الانتخابات المقبلة".