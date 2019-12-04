مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وتواصل قوات الاحتلال ومستوطنون، اقتحام المسجد الأقصى المبارك وباحاته، بشكل يومي، ويؤدون الصلوات التلمودية، في خطوة استفزازية لمشاعر المواطنين الفلسطينيين.