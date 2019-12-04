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شاهد: الجيش التونسي يتدخل لإنقاذ "باخرة الضباب"

شاهد: الجيش التونسي يتدخل لإنقاذ "باخرة الضباب"
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت باخرة (ولد تونس) العالقة في عرض البحر لأكثر من عشر ساعات، وعلى متنها 200 شخص و50 سيارة من الوصول أخيراً إلى البر بسلام، بعد تدخل الجيش التونسي.

وبحسب فيديوهات نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حطت الباخرة، التي انطلقت ظهر أمس الثلاثاء من ميناء مدينة صفاقس، في ميناء مدينة قرقنة، بعد أن رافقتها قوارب القوات البحرية، نظراً لخطورة الوضع بسبب الضباب الشديد في البحر. 

وكانت وزارة النقل التونسية، قد قالت في بيان لها على صفحتها في (فيسبوك) إنه تم تشكيل خلية أزمة بإشراف أنيس الوسلاتي، والي صفاقس، تضم ممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية والحماية المدنية، والمدير العام للشركة الجديدة للنقل بقرقنة.

وتابع البيان، أن الخلية ستتابع الوضع عن كثب لاتخاذ التدابير اللازمة في حال عدم انقشاع الضباب، حيث ستضطر الباخرة إلى العودة لميناء صفاقس، ضماناً لسلامة المسافرين، الذين سيتم توفير الرعاية الشاملة لهم إلى حين عودة الوضع الجوي إلى حالته الطبيعية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، رفض الركاب المتواجدون على متن الباخرة العالقة إعادتهم إلى ميناء صفاقس من قبل وحدات الحرس البحري، وطالبوا بإيصالهم لقرقنة، وسط حالة من الفوضى والإرهاق، مهددين بإلقاء أنفسهم في البحر في حال عاد المركب إلى صفاقس.

من جهته، أكد والي صفاقس على أن "قرار طاقم السفينة البقاء في البحر على مسافة قريبة من قرقنة (ميل واحد)، كان من باب الالتزام بمبدأ السلامة، وعدم المجازفة وتفاديا لأي خطر، في انتظار تحسن حالة الطقس وانقشاع الضباب".

 


 


 

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