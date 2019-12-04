دولي

الأمم المتحدة: العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ

الأمم المتحدة: العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأمم المتحدة، أن يكون العقد الجاري، الأشد حرارة في التاريخ، وذلك في تقييم سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة التغير المناخي، وقدرة البشرية على التكيّف معه.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بمناسبة انعقاد مؤتمر التغير المناخي في مدريد، أن العام "2019 يسجل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة درجات استثنائية، وذوباناً للجليد، وارتفاعاً قياسياً لمستويات البحار في الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت إلى أن عام 2019 يفترض أن يكون ثاني أو ثالث أكثر السنوات حرارة على الإطلاق منذ عام 1850، وهو التاريخ الذي بدأ منه تسجيل درجات الحرارة بشكل منهجي.

وأضافت المنظمة، أن عام "2016، الذي بدأ بموجة قوية بشكل استثنائي من ظاهرة إل نينيو، يبقى الأكثر حرارةً حتى الآن"، في إشارة إلى ظاهرة التيار الاستوائي الحار في المحيط الهادئ.

ويواصل معدل مستوى البحار بالارتفاع بشكل متسارع، فيما تزداد حموضة المحيطات، مترافقة مع تراجع الجليد القطبي وذوبان جليد جزيرة غرينلاند.

ويترافق ارتفاع درجات الحرارة مع ظواهر مناخية قاسية، مثل الفيضانات، التي شهدتها إيران، والتصحر في أستراليا وأمريكا الوسطى، وموجات الحر في أوروبا وأستراليا، بالإضافة إلى الحرائق في سيبيريا وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية.

ووفق مرصد حالات التشرد الداخلي، نزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل بلدانهم في الربع الأول من العام، سبعة ملايين منهم تشردوا بفعل كوارث مناخية.

وأول أسباب هذا النزوح هي الفيضانات، تليها العواصف والتصحر، وأكثر المناطق المتأثرة بهذه الكوارث هي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وكشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن أن "عدد حالات النزوح الجديدة المرتبطة بظواهر جوية قد يزداد ثلاثة أضعاف ليصل إلى 22 مليون شخص في أواخر عام 2019".

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، في بيان "إن موجات الحر والفيضانات، التي كانت تضرب سابقاً مرة واحدة كل قرن، باتت تقع بانتظام أكثر وأكثر.

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