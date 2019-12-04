إصابة ثلاثة مواطنين جراء دهسهم من قبل مستوطن شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين، الليلة الماضية، جراء دهسهم من قبل مستوطن، قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن أحد المصابين، نقل إلى مستشفى (درويش نزال) الحكومي في مدينة قلقيلية، ووصفت حالته بالطفيفة، فيما نُقل المصابان الآخران إلى مستشفى داخل أراضي عام 1948.