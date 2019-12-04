شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مسكنين وبركساً زراعياً جنوب شرق القدس

الاحتلال يهدم مسكنين وبركساً زراعياً جنوب شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين وبركساً زراعياً في تجمعي أبو النوار، ووادي أبو هندي، جنوب شرق القدس.

وأفاد ممثل تجمع أبو النوار، أبو عماد الجهالين، بأن بلدية الاحتلال بالقدس، اقتحمت تجمع أبو النوار، وشرع عناصرها بتفكيك بركس زراعي في التجمع والاستيلاء عليه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال: "إن طواقم البلدية، ترافقها قوات من جيش الاحتلال، توجهت بعد عملية الهدم في أبو النوار إلى تجمع أبو هندي، وشرعت بعملية هدم مسكنين بدويين، بحجة عدم وجود تراخيص".

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