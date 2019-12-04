آليات المستوطنين تجرف أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأربعاء، أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "إن جرافات المستوطنين، قامت بتجريف واسع خلف منزل المواطنة أم أيمن صوفان في بورين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).