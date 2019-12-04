آليات المستوطنين تجرف أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأربعاء، أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "إن جرافات المستوطنين، قامت بتجريف واسع خلف منزل المواطنة أم أيمن صوفان في بورين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأربعاء، أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "إن جرافات المستوطنين، قامت بتجريف واسع خلف منزل المواطنة أم أيمن صوفان في بورين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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