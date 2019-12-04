الاحتلال يستولي على مركبة في بلدة السواحرة بالقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس، واستولت على مركبة.



وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال، داهمت منزل المختار عبد العمر عبد القادر في السواحرة، وفتشته وعبثت بمحاوياته، واستولت على مركبة نجله جعفر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر، أن قوات الاحتلال، داهمت المنزل ذاته في العشرين من الشهر الماضي، واستولت على مبلغ 12 ألف شيكل.