الأمم المتحدة تتبنى قراراً يُطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة

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وقالت وكالة (نوفوستي): إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه تسعة أعضاء، وامتنع 65 عضواً عن التصويت، حيث يطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان، حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي.



واعتبرت الجمعية العامة، قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلاً ولاغياً.



وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019، أمرًا تنفيذيًّا ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها "تاريخية".