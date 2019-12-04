الأمم المتحدة تتبنى قراراً يُطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يُطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك فيما يعتبر مخالفاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يُطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك فيما يعتبر مخالفاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقالت وكالة (نوفوستي): إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه تسعة أعضاء، وامتنع 65 عضواً عن التصويت، حيث يطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان، حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت الجمعية العامة، قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلاً ولاغياً.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019، أمرًا تنفيذيًّا ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها "تاريخية".
واعتبرت الجمعية العامة، قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلاً ولاغياً.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019، أمرًا تنفيذيًّا ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها "تاريخية".
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