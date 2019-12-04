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الأمم المتحدة تتبنى قراراً يُطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة

الأمم المتحدة تتبنى قراراً يُطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يُطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك فيما يعتبر مخالفاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض السيادة الإسرائيلية عليها

وقالت وكالة (نوفوستي): إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه تسعة أعضاء، وامتنع 65 عضواً عن التصويت، حيث يطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان، حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت الجمعية العامة، قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلاً ولاغياً.

وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019، أمرًا تنفيذيًّا ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها "تاريخية". 

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