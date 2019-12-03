شؤون فلسطينية

الطقس: بارد نسبيًا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة الخميس

الطقس: بارد نسبيًا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة الخميس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم، غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2019/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج  .

الجمعة 2019/12/06: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج  .

السبت 2019/12/07: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج  .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-9 16-9 14-10 بيت لحم 16-9 16-9 14-10
رام الله والبيرة 15-8 15-8 13-9 طولكرم 22-12 22-12 20-13
نابلس 18-10 18-10 17-11 قلقيلية 22-12 22-12 20-13
جنين 22-12 22-12 21-11 سلفيت 16-9 16-9 14-10
طوباس 22-12 22-12 21-11 روابي 18-10 18-10 17-10
الخليل 15-8 15-8 13-9 غزه 21-13 21-13 20-13
أريحا 25-15 25-15 24-14 خانيونس 21-13 21-13 20-13
الأغوار الشمالية 23-13 23-13 22-12 رفح 22-12 22-12 21-12

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