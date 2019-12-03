الطقس: بارد نسبيًا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة الخميس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم، غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2019/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/12/06: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
السبت 2019/12/07: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
يكون الجو اليوم، غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2019/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/12/06: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
السبت 2019/12/07: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|16-9
|16-9
|14-10
|بيت لحم
|16-9
|16-9
|14-10
|رام الله والبيرة
|15-8
|15-8
|13-9
|طولكرم
|22-12
|22-12
|20-13
|نابلس
|18-10
|18-10
|17-11
|قلقيلية
|22-12
|22-12
|20-13
|جنين
|22-12
|22-12
|21-11
|سلفيت
|16-9
|16-9
|14-10
|طوباس
|22-12
|22-12
|21-11
|روابي
|18-10
|18-10
|17-10
|الخليل
|15-8
|15-8
|13-9
|غزه
|21-13
|21-13
|20-13
|أريحا
|25-15
|25-15
|24-14
|خانيونس
|21-13
|21-13
|20-13
|الأغوار الشمالية
|23-13
|23-13
|22-12
|رفح
|22-12
|22-12
|21-12
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