الطقس: بارد نسبيًا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة الخميس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-9 16-9 14-10 بيت لحم 16-9 16-9 14-10 رام الله والبيرة 15-8 15-8 13-9 طولكرم 22-12 22-12 20-13 نابلس 18-10 18-10 17-11 قلقيلية 22-12 22-12 20-13 جنين 22-12 22-12 21-11 سلفيت 16-9 16-9 14-10 طوباس 22-12 22-12 21-11 روابي 18-10 18-10 17-10 الخليل 15-8 15-8 13-9 غزه 21-13 21-13 20-13 أريحا 25-15 25-15 24-14 خانيونس 21-13 21-13 20-13 الأغوار الشمالية 23-13 23-13 22-12 رفح 22-12 22-12 21-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2019/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الجمعة 2019/12/06: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .السبت 2019/12/07: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي