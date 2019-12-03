شاهد: شجرة الميلاد تضيء سماء غزة

احتفل المسيحيون في قطاع غزة باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر جمعية الشبان المسيحية، إيذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد لهذا العام.



جاء ذلك، بحضور شخصيات فلسطينية مسيحية وإسلامية، وعدد غفير من المواطنين، احتفلوا باضاءة شجرة الميلاد، وأطلقت الألعاب النارية في سماء المدينة، احتفالا بهذه المناسبة.



يذكر أن مئات الفلسطينيين، احتفلوا مساء الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، بإضاءة شجرة عيد الميلاد، بحضور شخصيات رسمية ورجال دين، والمئات من المسيحيين والمحتفلين.



احتفل المئات، السبت، في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة بإضاءة شجرة عيد الميلاد.







ورصدت كاميرا (دنيا الوطن) احتفال الغزيين باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، في الفيديو التالي:









رام الله - دنيا الوطن