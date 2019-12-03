شاهد: اطلاق صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت عدة صواريخ تجريبية مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه البحر.
أطلقت عدة صواريخ تجريبية مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه البحر.
ونشر موقع (متان تسوري) الإسرائيلي يرصد أطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة تجاه البحر، موضحاً أنها جاءت في إطار التدريب، وتم إطلاقها من قبل حركة حماس.
فيما نشر موقع (حدشوت بتاخون سدي): في حوالي الساعة 18:45 تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، لكن الصاروخ سقط داخل قطاع غزة ولم يجتاز الحدود، تم تفعيل الإنذار في بعض المناطق دون سقوط - يذكر أنه في الأيام الأخيرة كثّفت حماس تجاربها الصاروخية باتجاه البحر.
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