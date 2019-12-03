شاهد: اطلاق صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر





ونشر موقع ( متان تسوري) الإسرائيلي يرصد أطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة تجاه البحر، موضحاً أنها جاءت في إطار التدريب، وتم إطلاقها من قبل حركة حماس.





فيما نشر موقع (حدشوت بتاخون سدي): في حوالي الساعة 18:45 تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، لكن الصاروخ سقط داخل قطاع غزة ولم يجتاز الحدود، تم تفعيل الإنذار في بعض المناطق دون سقوط - يذكر أنه في الأيام الأخيرة كثّفت حماس تجاربها الصاروخية باتجاه البحر.











رام الله - دنيا الوطنأطلقت عدة صواريخ تجريبية مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه البحر.