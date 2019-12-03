الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً من خالد مشعل













رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، عزاه فيه بوفاة المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والمتحدث السابق باسم حركة (فتح)، أحمد عبد الرحمن.ودعا مشعل، وفق ما أرودته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.