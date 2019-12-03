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شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، عزاه فيه، بوفاة المناضل الوطني الكبير، أحمد عبد الرحمن.

كما قدم هنية، خلال الاتصال، التعازي بوفاة المناضل أحمد عبد الرحمن إلى قيادة حركة (فتح)، وقيادة منظمة التحرير، والقيادة الفلسطينية، وعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وفي السياق، قالت حركة حماس: إن هنية، هاتف الرئيس عباس، مشيداً بمناقب الراحل أحمد عبد الرحمن، وأدواره الوطنية المتعددة.

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