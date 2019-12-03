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الحريري: لن أشارك في الحكومة وأدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها

الحريري: لن أشارك في الحكومة وأدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، مساء الثلاثاء، إنه لن يشارك في الحكومة وأنه يدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها.

وفي وقت سابق صرح الحريري بأنه لا رغبة لديه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن قراره صريح وقاطع وفق ما نقلته " روسيا اليوم".

وصرح بأنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه لا يرى حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.

كما عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".

هذا، ويعتري الجمود المحادثات منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل.

من المهم الإشارة إلى أنه يتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية.

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