غنيم: المنحة الإيرلندية نقلة نوعية في استدامة مشروع معالجة شمال غزة

قال رئيس سلطة المياه، مازن غنيم: إن المنحة الإيرلندية (ثمانية ملايين يورو) لدعم مشروع تزويد الطاقة الشمسية، التي ستوفر الكهرباء اللازمة لكافة مكونات المحطة بقدرة 8 ميغاواط، نقلة نوعية في استدامة مشروع معالجة شمال غزة.





جاء ذلك، خلال استقبال غنيم، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، وزير الخارجية سيمون كوفيني، في محطة معالجة المياه العادمة شمال قطاع غزة، في أعقاب تقديم بلاده المنحة.





وأكد غنيم في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أهمية التعاون مع كافة الشركاء؛ لتحسين الوضع المائي، وتطوير مرافق المياه في فلسطين، مشدداً على أهمية استمرار هذا الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي.





وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة الإيرلندية، الذي جاء ثمرة جهود كبيرة، امتدت لسنوات على أعلى المستويات لدعم تشغيل المحطة من خلال توفير الكهرباء، التي تخدم أكثر من 350 ألف نسمة في شمال قطاع غزة، وهو ما يسهم في حل مشاكل الصرف الصحي التي عانت منها المنطقة لسنوات طويلة.





وقال إن هذا المشروع لن يتوقف أثره على تزويد الطاقة لمكونات المحطة، بل سيؤدي إلى تعزيز جهود تنمية القطاع الزراعي وري 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية بالمياه المعالجة، من خلال إعادة استخدام المياه العادمة.





ونوه غنيم بالدعم الفرنسي المستمر للمحطة ومكوناتها، خاصة مشروع آبار الاسترجاع وتطويره من خلال توفير التمويل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي سترفع عدد الآبار إلى 28 بئراً وإقامة خزان إضافي بقدرة 4 آلاف متر مكعب، وتركيب 5 مضخات كبيرة الحجم لمحطة الضخ والري الزراعي.





من جانبه، شدد كوفيني على العلاقات الوطيدة بين البلدين، التي أثمرت الاتفاق على تنفيذ هذا المشروع، الذي سيوفر فرصة أكبر لتحسين الحياة للمواطنين في ظل الوضع الإنساني الذي تمر به فلسطين.





وأوضح، أن بلاده تعمل مع الحكومة الفلسطينية على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تقديره لجهود سلطة المياه في تنفيذ مشاريع واعدة ذات أثر استراتيجي ومستدام على حياة المواطن.





وتفقد غنيم وكوفيني وممثلون عن سلطة المياه وسلطة الطاقة، وعن الحكومة، والوفد الإيرلندي، بمشاركة مديرة مكتب وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين كاترين بوناد، موقع تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة، واطلعوا على مخطط تنفيذه على الأرض، الذي يقع في المنطقة الحدودية المحظورة من قبل الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن