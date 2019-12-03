"الإعلام الأمني" العراقي: سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في الأنبار

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رام الله - دنيا الوطن

سقطت خمسة صواريخ على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في محافظة الأنبار وسط العراق.



وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان مقتضب بـ "سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا" بحسب "سكاي نيوز".