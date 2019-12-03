الأردن يَمنع مسؤولين إسرائيليين من دخول المملكة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (إسرائيل اليوم) المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأردن تصرف اليوم الثلاثاء "بشكل خطير"، بمنعه مسؤولين إسرائيليين من دخول المملكة بسبب لباس ديني.



وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم الاتفاق مسبقاً مع بعض الإسرائيليين المذكورين باستبدال القلنسوة اليهودية بقبعة لأسباب أمنية، إلا أنهم تفاجؤوا لدى عبورهم إلى الجانب الأردني، بمنعهم من الدخول، وذلك لارتداء بعضهم الزي الديني".



ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين في المكان، أنه تم تفتيشهم ثلاث مرات، وإجبارهم على الانتظار لعدة ساعات.



وأضافت الصحيفة، أنه "تم الاتصال بعمان لطلب الإذن بدخولهم إلى المملكة، لكن كثيرين منهم قرروا العودة إلى إسرائيل، بسبب التعامل مع الوفد الإسرائيلي".



يذكر، أن الأردن، أغلق مسجد مقام النبي هارون، قبل أن يعيد افتتاحه، بسبب استغلال اليهود له وللبتراء من أجل الدعاية لمزاعمهم حول ما يسمونه "أرض الميعاد"، حيث يؤدي المستوطنون المتشددون طقوساً تلمودية، ترفضها عمان جملة وتفصيلاً.