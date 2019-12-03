دولي

شاهد: مذيع بالتلفزيون الإسرائيلي يسخر من وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

شاهد: مذيع بالتلفزيون الإسرائيلي يسخر من وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم
رام الله - دنيا الوطن
سخر المذيع ومقدم البرامج في التلفزيون الإسرائيلي، روي كايس، من وفاة الفنان المصري، شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل".

ونشر روي تدوينة قال فيها: "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وفي تغريدة أخرى كتب: "الساعات القادمة ستجدوني أسخر من شعبولا" بحسب "روسيا اليوم".

وتوفي الفنان شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، حيث أكد نجله أنه توفي إثر أزمة قلبية.

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