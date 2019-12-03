شاهد: مذيع بالتلفزيون الإسرائيلي يسخر من وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

سخر المذيع ومقدم البرامج في التلفزيون الإسرائيلي، روي كايس، من وفاة الفنان المصري، شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل".





ونشر روي تدوينة قال فيها: "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وفي تغريدة أخرى كتب: "الساعات القادمة ستجدوني أسخر من شعبولا" بحسب "روسيا اليوم".





وتوفي الفنان شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، حيث أكد نجله أنه توفي إثر أزمة قلبية.





رام الله - دنيا الوطن