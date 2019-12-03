شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: استمرار سياسة الاستيطان ستُدمر فرص الوصول لسلام حقيقي

الرئيس عباس: استمرار سياسة الاستيطان ستُدمر فرص الوصول لسلام حقيقي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، أن استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ستدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

جاء ذلك، خلال استقباله، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير خارجية إيرلندا، سيمون كوفيني، والوفد المرافق له، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأطلع الرئيس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والانحياز الأميركي لصالح الاحتلال.

وجدد، التأكيد على أهمية اعتراف إيرلندا، وباقي الدول الأوروبية، بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية لحل الدولتين، المدعوم من قبل المجتمع الدولي.

وتطرق الرئيس، إلى العلاقات الثنائية المتينة بين فلسطين وإيرلندا، مؤكداً حرص دولة فلسطين على تمتينها وتعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيرلندي، موقف بلاده الداعم للحقوق الفلسطينية، واستمرار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين الإيرلندي والفلسطيني.

وشدد كوفيني، على دعم إيرلندا الدائم للعملية السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، وفق مبدأ حل الدولتين؛ لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكداً مواقف الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

وكان وزير خارجية إيرلندا، قد وضع إكليلاً من الورود على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمستشار القانوني علي مهنا.

أخبار ذات صلة

عضو بمنظمة التحرير يدعو لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية للمنظمة

عضو بمنظمة التحرير يدعو لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية للمنظمة

صور: جنود الاحتلال يطاردون (الحمير) بالخليل

صور: جنود الاحتلال يطاردون (الحمير) بالخليل

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

وزير خارجية إيرلندا: سنُقدم تبرعاً إضافياً لـ (أونروا) بقيمة 2.5 مليون يورو

وزير خارجية إيرلندا: سنُقدم تبرعاً إضافياً لـ (أونروا) بقيمة 2.5 مليون يورو

&#34;الأوقاف&#34; تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف" تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

(إيسيسكو) تعتمد المسجد الأقصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة بالعالم الإسلامي

(إيسيسكو) تعتمد المسجد الأقصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة بالعالم الإسلامي

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

&#34;الأوقاف&#34; تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف" تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل

مجدلاني: فريق وطني للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين

مجدلاني: فريق وطني للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين

الوزير حمد تبحث آليات التعاون مع ممثل هولندا

الوزير حمد تبحث آليات التعاون مع ممثل هولندا

تنفيذية المنظمة: نرفض إقامة مشاريع اقتصادية بغزة بإشراف حكومة الاحتلال

تنفيذية المنظمة: نرفض إقامة مشاريع اقتصادية بغزة بإشراف حكومة الاحتلال

سابقة خطيرة.. إسرائيل تفرض قيوداً اقتصادية على نُشطاء فلسطينيين وعرب

سابقة خطيرة.. إسرائيل تفرض قيوداً اقتصادية على نُشطاء فلسطينيين وعرب

منوعات

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

عربي

الدوحة: أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة الخليجية بالرياض

الدوحة: أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة الخليجية بالرياض

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

شاهد: فتاة قطرية تهرب إلى بريطانيا وتطلب اللجوء

شاهد: فتاة قطرية تهرب إلى بريطانيا وتطلب اللجوء

شاهد: السيسي يكشف حلم جديد رأه منذ 40 عاماً

شاهد: السيسي يكشف حلم جديد رأه منذ 40 عاماً