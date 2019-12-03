الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي



من جانبه، رحب مدير مستشفى أبو يوسف النجار، د. عاطف الحوت، بالحضور، مثنياً على المشروع، وجهود جمعية الرحمة العالمية، في تنفيذه، وفق أفضل المواصفات، بحيث يلبي احتياجات المستشفى من المياه المحلاة، كما وتحدث عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، والجهود الرامية لرفع جودة الخدمة.



من ناحيته، استعرض مدير مستشفى الهلال الإماراتي، د. وليد ماضي، الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في مجال خدمات النساء والولادة والإسهامات في رفع المؤشرات الصحية ذات العلاقة، وعن سعي المستشفى، ومن خلال وزارة الصحة، بالترشح لجائزة التميز الحكومي.



بدوره، تحدث نائب مدير (جمعية الرحمة العالمية) م. حسام أبو سمرة، عن اهمية المشروع، والمشاريع الأخرى التي نفذتها الجمعية في إطار الشراكة والعمل المستمر مع وزارة الصحة، متمنياً أن تساهم مثل هذه المشاريع في تمكين تقديم خدمة صحية مناسبة.





وحضر مراسم الافتتاح، مدير دائرة العلاقات العربية بالتعاون الدولي بوزارة الصحة، ا. سامي أبو ناموس، وا. فادي أبو رمضان.

وتقدم القدرة، باسم وزارة الصحة، ممثلة بوكيل الوزارة، يوسف أبو الريش، بالشكر والعرفان لجمعية الرحمة، والتي كانت ولاتزال السباقة في تنفيذ عديد المشاريع، التي تركت بصمات واضحة في التخفيف من حجم المعاناة، جراء استمرار الحصار، وإن الوزارة، تفخر بمستوى الشراكة مع الجمعية، وتتطلع إلى تواصل تنفيذ المشاريع المهمة والحيوية، والتي تلبي احتياج العمل الصحي في قطاع غزة.