بعد اجتماعه بغانتس.. نتنياهو يستدعي كبار قادة حزب (الليكود) لاجتماع عاجل

اجتمع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، المؤقت، مساء اليوم الثلاثاء، مع بيني غانتس، زعيم حزب (أزرق أبيض)؛ في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق؛ لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.





وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الاجتماع الذي جرى في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، انتهى بعد 45 دقيقة فقط، دون تقدم.





وأكدت الصحيفة، أنه بعد الاجتماع مع غانتس، استدعى نتنياهو كبار قادة حزب (الليكود) إلى اجتماع عاجل، سيعقد في الساعة 19:00 في الكرياه في تل أبيب.

رام الله - دنيا الوطن