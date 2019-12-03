شؤون فلسطينية

وزير خارجية إيرلندا: سنُقدم تبرعاً إضافياً لـ (أونروا) بقيمة 2.5 مليون يورو

وزير خارجية إيرلندا: سنُقدم تبرعاً إضافياً لـ (أونروا) بقيمة 2.5 مليون يورو
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد إيرلندي رفيع، بقيادة وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، اليوم الثلاثاء، طلبة من مدرسة تابعة لوكالة الغوث (أونروا) في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وفي أعقاب اللقاء مع الطلبة، قال كوفيني: "إن إيرلندا داعم راسخ لـ (أونروا) في تقديمها للخدمات للاجئي فلسطين"، مضيفاً "لقد شاهدت بأم عيني اليوم مدى أهمية تقديم التعليم والرعاية الصحية في المحافظة على الأمل والحقوق والكرامة للاجئين هنا في غزة".

وأضاف كوفيني: "لقد سررت بإعلام (أونروا) بأن إيرلندا، ستقدم تبرعاً إضافياً بقيمة 2,5 مليون يورو، هذا العام، لدعم تقديم هذه الخدمات الرئيسة، إن هذا سيصل بالدعم الإيرلندي لـ (أونروا) في عام 2019 إلى مبلغ 7,5 مليون يورو".

وفي اجتماعه مع إدارة (أونروا)، ناقش الوفد الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والتحديات العملياتية التي تواجه الوكالة.

بدوره، أعرب  تروند ينسين، النائب الأول لمدير عمليات (أونروا) في غزة، عن شكره، بالقول: "تشكل إيرلندا مثالاً رائعاً من حيث دعمها للاجئي فلسطين، وهي التي وقفت بحزم شديد مع الوكالة خلال أوقات صعبة للغاية، وإن زيارة كتلك التي جرت هذا اليوم، ترسل رسالة قوية من الأمل لسكان غزة، وخصوصاً لطلبتنا الشباب، وتظهر لهم أن مستقبلهم مهم، وأن أصواتهم مسموعة.

 نحن ممتنون للغاية لشراكتنا مع شعب وحكومة إيرلندا، ولدعمهم السياسي والمالي المهم المقدم لـ (أونروا) وللاجئي فلسطين، بمن في ذلك من هم في غزة".

وعملت هذه الزيارة على تمكين الوفد من الإطلاع مباشرة على أثر الالتزام الإيرلندي تجاه دعم التعليم الأساسي النوعي للأطفال، بمن في ذلك 282,000 طالب في (أونروا) في غزة.

أخبار ذات صلة

عضو بمنظمة التحرير يدعو لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية للمنظمة

عضو بمنظمة التحرير يدعو لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية للمنظمة

الرئيس عباس: استمرار سياسة الاستيطان ستُدمر فرص الوصول لسلام حقيقي

الرئيس عباس: استمرار سياسة الاستيطان ستُدمر فرص الوصول لسلام حقيقي

صور: جنود الاحتلال يطاردون (الحمير) بالخليل

صور: جنود الاحتلال يطاردون (الحمير) بالخليل

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

&#34;الأوقاف&#34; تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف" تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

(إيسيسكو) تعتمد المسجد الأقصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة بالعالم الإسلامي

(إيسيسكو) تعتمد المسجد الأقصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة بالعالم الإسلامي

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

&#34;الأوقاف&#34; تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف" تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل

مجدلاني: فريق وطني للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين

مجدلاني: فريق وطني للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين

الوزير حمد تبحث آليات التعاون مع ممثل هولندا

الوزير حمد تبحث آليات التعاون مع ممثل هولندا

من نزع السلاح لـ&#34;الجزيرة العائمة&#34;.. لماذا تغيرت نبرة بينت بعد استلامه حقيبة الجيش؟

من نزع السلاح لـ"الجزيرة العائمة".. لماذا تغيرت نبرة بينت بعد استلامه حقيبة الجيش؟

تنفيذية المنظمة: نرفض إقامة مشاريع اقتصادية بغزة بإشراف حكومة الاحتلال

تنفيذية المنظمة: نرفض إقامة مشاريع اقتصادية بغزة بإشراف حكومة الاحتلال

منوعات

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

عربي

&#34;الإعلام الأمني&#34; العراقي: سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في الأنبار

"الإعلام الأمني" العراقي: سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في الأنبار

الدوحة: أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة الخليجية بالرياض

الدوحة: أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة الخليجية بالرياض

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

شاهد: فتاة قطرية تهرب إلى بريطانيا وتطلب اللجوء

شاهد: فتاة قطرية تهرب إلى بريطانيا وتطلب اللجوء