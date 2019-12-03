وزير خارجية إيرلندا: سنُقدم تبرعاً إضافياً لـ (أونروا) بقيمة 2.5 مليون يورو





نحن ممتنون للغاية لشراكتنا مع شعب وحكومة إيرلندا، ولدعمهم السياسي والمالي المهم المقدم لـ (أونروا) وللاجئي فلسطين، بمن في ذلك من هم في غزة".







وعملت هذه الزيارة على تمكين الوفد من الإطلاع مباشرة على أثر الالتزام الإيرلندي تجاه دعم التعليم الأساسي النوعي للأطفال، بمن في ذلك 282,000 طالب في (أونروا) في غزة.

وفي أعقاب اللقاء مع الطلبة، قال كوفيني: "إن إيرلندا داعم راسخ لـ (أونروا) في تقديمها للخدمات للاجئي فلسطين"، مضيفاً "لقد شاهدت بأم عيني اليوم مدى أهمية تقديم التعليم والرعاية الصحية في المحافظة على الأمل والحقوق والكرامة للاجئين هنا في غزة".وأضاف كوفيني: "لقد سررت بإعلام (أونروا) بأن إيرلندا، ستقدم تبرعاً إضافياً بقيمة 2,5 مليون يورو، هذا العام، لدعم تقديم هذه الخدمات الرئيسة، إن هذا سيصل بالدعم الإيرلندي لـ (أونروا) في عام 2019 إلى مبلغ 7,5 مليون يورو".وفي اجتماعه مع إدارة (أونروا)، ناقش الوفد الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والتحديات العملياتية التي تواجه الوكالة.بدوره، أعرب تروند ينسين، النائب الأول لمدير عمليات (أونروا) في غزة، عن شكره، بالقول: "تشكل إيرلندا مثالاً رائعاً من حيث دعمها للاجئي فلسطين، وهي التي وقفت بحزم شديد مع الوكالة خلال أوقات صعبة للغاية، وإن زيارة كتلك التي جرت هذا اليوم، ترسل رسالة قوية من الأمل لسكان غزة، وخصوصاً لطلبتنا الشباب، وتظهر لهم أن مستقبلهم مهم، وأن أصواتهم مسموعة.