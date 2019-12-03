شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف" تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، بشدة من اقتحام فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف تحت حماية جنود الاحتلال، وعمل مسح وتصوير لجدران الحرم والساحات.

 وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، في بيان صحفي، أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، كان آخرها تركيب وتمديد خطوط الإطفاء في الجانب المغتصب من الحرم .

وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به خاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

ودعا أبناء محافظة الخليل إلى الاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف، لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

أخبار ذات صلة

عضو بمنظمة التحرير يدعو لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية للمنظمة

عضو بمنظمة التحرير يدعو لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية للمنظمة

الرئيس عباس: استمرار سياسة الاستيطان ستُدمر فرص الوصول لسلام حقيقي

الرئيس عباس: استمرار سياسة الاستيطان ستُدمر فرص الوصول لسلام حقيقي

صور: جنود الاحتلال يطاردون (الحمير) بالخليل

صور: جنود الاحتلال يطاردون (الحمير) بالخليل

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

وزير خارجية إيرلندا: سنُقدم تبرعاً إضافياً لـ (أونروا) بقيمة 2.5 مليون يورو

وزير خارجية إيرلندا: سنُقدم تبرعاً إضافياً لـ (أونروا) بقيمة 2.5 مليون يورو

(إيسيسكو) تعتمد المسجد الأقصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة بالعالم الإسلامي

(إيسيسكو) تعتمد المسجد الأقصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة بالعالم الإسلامي

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

الصحة بغزة والرحمة العالمية تدشنان محطتي تحلية في مستشفى النجار والاماراتي

&#34;الأوقاف&#34; تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف" تحذر من اعتلاء فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل

مجدلاني: فريق وطني للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين

مجدلاني: فريق وطني للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين

الوزير حمد تبحث آليات التعاون مع ممثل هولندا

الوزير حمد تبحث آليات التعاون مع ممثل هولندا

من نزع السلاح لـ&#34;الجزيرة العائمة&#34;.. لماذا تغيرت نبرة بينت بعد استلامه حقيبة الجيش؟

من نزع السلاح لـ"الجزيرة العائمة".. لماذا تغيرت نبرة بينت بعد استلامه حقيبة الجيش؟

تنفيذية المنظمة: نرفض إقامة مشاريع اقتصادية بغزة بإشراف حكومة الاحتلال

تنفيذية المنظمة: نرفض إقامة مشاريع اقتصادية بغزة بإشراف حكومة الاحتلال

منوعات

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

عربي

&#34;الإعلام الأمني&#34; العراقي: سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في الأنبار

"الإعلام الأمني" العراقي: سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في الأنبار

الدوحة: أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة الخليجية بالرياض

الدوحة: أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة الخليجية بالرياض

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

شاهد: فتاة قطرية تهرب إلى بريطانيا وتطلب اللجوء

شاهد: فتاة قطرية تهرب إلى بريطانيا وتطلب اللجوء