طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح









ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأرعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.



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وقالت الوزارة في وقت سابق ان السفر ليوم الأربعاء 4 ديسمبر، سيكون الحافلات السابعة حتى العاشرة من كشف (12/1).ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأرعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أنه سيبدأ العمل بالكشف الجديد للمسافرين بعد الانتهاء من الكشف الحالي، حيث سيتم الإعلان في حينه.