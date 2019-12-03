طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أنه سيبدأ العمل بالكشف الجديد للمسافرين بعد الانتهاء من الكشف الحالي، حيث سيتم الإعلان في حينه.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أنه سيبدأ العمل بالكشف الجديد للمسافرين بعد الانتهاء من الكشف الحالي، حيث سيتم الإعلان في حينه.
وقالت الوزارة في وقت سابق ان السفر ليوم الأربعاء 4 ديسمبر، سيكون الحافلات السابعة حتى العاشرة من كشف (12/1).
ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأرعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
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ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأرعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
للتحميل اضغط هنا
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