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قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه

قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه لا غاية للمؤسسة العسكرية سوى خدمة المصلحة العليا للبلاد وضمان أمنها، مؤكدا أن "الاستحقاق الرئاسي يمثل مسارا لا رجعة فيه".

وأضاف أن "الشعب يعي جيدا خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية، قلت إن هذا الشعب سيرد في الوقت المناسب على كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية" بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح قايد صالح في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن هبة الشعب وإصراره على المشاركة في الانتخابات يبشران بانفراج الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.



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