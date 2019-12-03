قائد أركان الجيش الجزائري: الاستحقاق الرئاسي المقبل مسار لا رجعة فيه





وأوضح قايد صالح في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن هبة الشعب وإصراره على المشاركة في الانتخابات يبشران بانفراج الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.









رام الله - دنيا الوطنقال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه لا غاية للمؤسسة العسكرية سوى خدمة المصلحة العليا للبلاد وضمان أمنها، مؤكدا أن "الاستحقاق الرئاسي يمثل مسارا لا رجعة فيه".وأضاف أن "الشعب يعي جيدا خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية، قلت إن هذا الشعب سيرد في الوقت المناسب على كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية" بحسب "روسيا اليوم".