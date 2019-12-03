الاحتلال يعتقل سيدة وشابا بعد منعهما من إتمام الصلاة بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على اعتقال سيدة وشاب كانا يصليان بالقرب من باب الرحمة في المسجد الأقصى.



وأظهرت مقاطع مصورة منفصلة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة جنود الاحتلال لصلاة السيدة والشاب عنوة قبل قيامهم باعتقالهما.



واعتقلت قوات الاحتلال السيدة منتهى أمارة، وهي ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح، إضافة إلى اعتقالها الشاب مجد كبها أثناء صلاتهما بالقرب من مصلى باب الرحمة.



وأثارت المقاطع المصورة غضبا واسعا في أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لانتهاك جنود الاحتلال حرمة الصلاة التي كان يؤديها كلا من أمارة وكبها.