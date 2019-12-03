شاهد: القسام ينشر تفاصيل جديدة حول المعدات المستخدمة بعملية "حد السيف"

رام الله - دنيا الوطنكشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، عن معلومات مفصلة حول بعض الأحراز والمركبات التي استخدمتها قوة "سييرت متكال" في عمليتها شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة العام الماضي.ونشرت الموقع الرسمي للقسام، مقطع مصور يظهر من خلاله بعضًا من الأجهزة التي أخبأتها الوحدة الإسرائيلية داخل مركبتيها.